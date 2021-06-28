زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية «لداخ» الهندية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين، ولاية "لداخ"، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 86 كيلومترا من منطقة "لياه" وعلى عمق 18 كيلومترا، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.



وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية أسام في شمال شرقي الهند.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 26.83 درجة شمالًا و92.39 درجة شرقًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترًا، وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترًا شمال جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن شدة الزلزال 6.2 درجة.

وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء ولاية آسام: «ضرب زلزال قوي آسام، أصلي من أجل سلامة الجميع، وأطالب الجميع بالحذر، نتلقى إفادة بالمستجدات من جميع المقاطعات».



وقال السكان إن حوائط بعض المنازل والمباني تصدعت، وخرج الناس إلى الشوارع خشية حدوث هزات جديدة، وقال جوتيشمان ديكا (20 عامًا)، والذي يدرس الهندسة: «لم أشاهد مثل هذه الهزات في حياتي».

وشعر السكان بهزات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، ما أجبر المئات على الفرار من منازلهم بحسب شاهد من «رويترز».

وقال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوكالة تعكف على تقييم تقارير عن حجم الدمار والخسائر بعد الزلزال.

يشار الي أن آخر زلزال ضرب الهند كان في نوفمبر الماضي وكانت شدته 4.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة سورات بولاية جوجارات الواقعة شمال غربي الهند.