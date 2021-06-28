الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية «لداخ» الهندية

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين، ولاية "لداخ"، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 86 كيلومترا من منطقة "لياه" وعلى عمق 18 كيلومترا، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
 

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية أسام في شمال شرقي الهند.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 26.83 درجة شمالًا و92.39 درجة شرقًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترًا، وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترًا شمال جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن شدة الزلزال 6.2 درجة.

وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء ولاية آسام: «ضرب زلزال قوي آسام، أصلي من أجل سلامة الجميع، وأطالب الجميع بالحذر، نتلقى إفادة بالمستجدات من جميع المقاطعات».
 

وقال السكان إن حوائط بعض المنازل والمباني تصدعت، وخرج الناس إلى الشوارع خشية حدوث هزات جديدة، وقال جوتيشمان ديكا (20 عامًا)، والذي يدرس الهندسة: «لم أشاهد مثل هذه الهزات في حياتي».

وشعر السكان بهزات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، ما أجبر المئات على الفرار من منازلهم بحسب شاهد من «رويترز».

وقال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوكالة تعكف على تقييم تقارير عن حجم الدمار والخسائر بعد الزلزال.

يشار الي أن آخر زلزال ضرب الهند كان في نوفمبر الماضي وكانت شدته 4.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة سورات بولاية جوجارات الواقعة شمال غربي الهند.

الهند ولاية لداخ الهندية زلزال نيودلهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«لم يحترم القرآن».. «الأوقاف» تمنع صاحب فيديو إلقاء النقود بباكستان من صعود المنبر

تدشين معمودية وسيامة شمامسة بإيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس

غدًا.. طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان

بعد تصدر ابنة منال سلامة الترند.. ما هو مرض ADHD عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي