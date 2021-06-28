الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكرم» و«جاريليديس» يبحثان ترتيبات رحلة الشباب اليونانيين والقبارصة إلى مصر

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وجاريليديس

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان بالقاهرة، لبحث ترتيبات تنظيم رحلة لعدد من شباب الجاليات اليونانية والقبرصية من مصر واليونان وقبرص، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارتها مؤخرا إلى نيقوسيا ولقائها مع نظيريها اليوناني والقبرصي.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير اليوناني، وقالت إنه خلال اللقاء الثلاثي الذي شهدته مؤخرًا في العاصمة القبرصية نيقوسيا، تم الاتفاق على تنظيم رحلة لخمسة شباب من الجاليتين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) في شهر يوليو القادم، بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة والتعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة، على أن تكون الفئة العمرية لهؤلاء الشباب تتراوح من 25 إلى 30 عامًا.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه عقب ذلك سيتم إعداد مذكرة عن الرحلة من أجل رفعها لرؤساء الدول الثلاث، تشمل ما شهده هؤلاء الشباب في الرحلة ولمسوه فيها وعن أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير مبادرة "إحياء الجذور"، والتي أطلقت في مصر في أبريل 2018 في احتفالية كبرى بحضور رؤساء الدول الثلاث وتم خلالها تكريم الرعيل الأول من الجاليتين اليونانية والقبرصية.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، برنامج الزيارة وأجندة الفعاليات والتي تتضمن جولات في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لمشاهدة أهم بصمات الجاليات اليونانية والقبرصية فيها، فضلا عن إعداد زيارة لقناة السويس والبرلمان المصري، موجهة الدعوة إلى السفير اليوناني للحضور والمشاركة في فعاليات الزيارة.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنها أوصت بدفع مبادرة "إحياء الجذور" نحو العالمية قائلة: "إنها تجربة أثبتت الدور المحوري الجاليات الأجنبية في خدمة قضايا المجتمعات التي يعيشون فيها وفي الترويج سياحيا واقتصاديا وتجاريا لهذه المجتمعات أيضا"، لافتة إلى أن تسليط الضوء على الشباب هذه المرة يأتي باعتبارهم أداة رئيسية للترويج الإيجابي والتعارف وتبادل الثقافات فيما بين الدول.

ومن ناحيته، أعرب نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة في هذه الفاعلية ضمن مبادرة "إحياء الجذور"، حيث إن وزارة الهجرة المصرية كان لها السبق في هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في الاحتفاء بالجاليات الأجنبية.

وأوضح جاريليديس أنه وبكل دقة يقوم بدراسة الترتيبات اللازمة لتنظيم الرحلة لهؤلاء الشباب، حتى تخرج بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة الدول الثلاث ويضمن استدامة مبادرة "إحياء الجذور" فيما بينهم.

السفيره نبيله مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج سفير اليونان مصر اليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«لم يحترم القرآن».. «الأوقاف» تمنع صاحب فيديو إلقاء النقود بباكستان من صعود المنبر

تدشين معمودية وسيامة شمامسة بإيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس

غدًا.. طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان

بعد تصدر ابنة منال سلامة الترند.. ما هو مرض ADHD عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي