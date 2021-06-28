تعدت على المواطنين بالسب.. القبض على سيدة تعمل «سايس» بدون ترخيص بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي يتضمن قيام إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بممارسة أعمال "السايس" بدون ترخيص، والتعدي على المواطنين بالسب.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها لا تعمل، ومقيمة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأقرت أنها تعمل سايس بدون ترخيص.

قانون أماكن وساحات انتظار السيارات

يذكر أن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” يعد من القوانين التي حاربت بها الدولة العشوائية والفوضى في مواقف السيارات، حتى تحولت هذه الساحات إلى أماكن تعمل خارج القانون، ولذلك كان لابد من إصدار هذا القانون، للتصدي لظاهرة البلطجة من السايس.

ونظم القانون وحدد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

وحدد القانون أيضا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

عقوبة مخالفة قانون السايس

نصت المادة رقم (9) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة تكرار المخالفة.

وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.