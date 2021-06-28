باستثناء العاصمة.. انخفاض أعداد الإصابات الجديدة في اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي إن عدد الإصابات الجديدة يشهد انخفاضًا تنازليًا على مستوى البلاد باستثناء العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها التي شهدت زيادة تدريجية.

وتفقد يوشيهيدي اليوم الإثنين، إجراءات الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مطار "هانيدا" الدولي بالعاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الناطقة بالإنجليزية أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للمسئولين بفرض ضوابط دقيقة على الحدود في الفترة التي تسبق أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين.

وخلال زيارته، تفقد يوشيهيدي الموقع الذي يتم فيه تطعيم موظفي خطوط "أول نيبون" الجوية ضد فيروس كورونا المستجد، كما قام بتجربة نظام تسجيل الوصول "دون لمس" الذي تستخدمه الخطوط الجوية اليابانية للوقاية من العدوى.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحساس بالمسئولية بشأن اتباعها .. كما تعهد بتقديم استجابة سريعة ومرنة إذا لزم الأمر من خلال متابعة الوضع عن كثب.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران

والمكسيك.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.