الفلبين: إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين

قالت الحكومة الفلبينية اليوم الإثنين، إنه تم تقديم أكثر من عشرة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين خلال ما يقرب من أربعة أشهر منذ بدء برنامج التطعيم بالبلاد.

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية عن وزارة الصحة قولها إنه تم إعطاء عشرة ملايين و65 ألفاً و414 جرعة حتى يوم أمس الأحد، من بينها سبعة ملايين و538 ألفاً و128 كجرعات أولى للمواطنين ضد الفيروس، فيما بلغ عدد الجرعات الثانية التي تلقاها المواطنون مليونين و527 ألفا و286 جرعة.

وكان متوسط جرعات اللقاحات ​​اليومية التي أعطيت للمواطنين في الفترة من 21 إلى 27 يونيو الجاري هو 236 ألفاً و867 جرعة وهو ما يمثل زيادة عن الأيام السبعة السابقة حيث وصل متوسط الجرعات اليومية إلى 208 آلاف و809 جرعات، وذلك وفقا لفريق تحليل البيانات التابع للقناة الإخبارية "إيه بي إس - سي بي إن".

وأوضح التقرير التقديرات تشير إلى أنه بالمعدل الحالي، ستصل البلاد إلى هدفها الأقصى وهو تطعيم 70 مليون شخص بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتحقيق مناعة القطيع بحلول ديسمبر 2022 أو خلال عام ونصف من الآن حيث إن الحكومة قد حددت حداً أدنى قدره 58 مليونا للتطعيم الكامل لتحقيق هذه المناعة.

ومن جانبها، حثت الحكومة مجددا أولئك الذين ينتمون إلى الفئات ذات الأولوية من العاملين الصحيين وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على الحصول على التطعيم واستكمال العدد المطلوب من الجرعات كما هو مقرر.

ووفقا لإدارة الأغذية والأدوية، فإن إكمال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يمنع الإصابة بالسلالات المتحورة من الفيروس .. وقالت وزارة الصحة إنه حتى لو أصيب الشخص بالفيروس فإن اللقاح يقي من الأعراض الشديدة له.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.