تدشين معمودية وسيامة شمامسة بإيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، أمس بصلاة القداس الإلهي بجمعية رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، بمدينة العدوة بالمنيا.

كما قام بتدشين المعمودية، وسيامة عدد من الشمامسة في رتبة إبصالتس.

وشارك نيافته الصلاة القس صموئيل سامي سكرتير المطرانية، والشماس المكرس مدحت ملاك، واثنين من الآباء الكهنة بالجمعية، وهما القمص يوحنا يعقوب ، والقس غبريال فرحات.



كان نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية صلى القداس الإلهي أمس، في كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بقرية نزلة عبيد، التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته القس أغابيوس سعد، كاهن الكنيسة ذاتها، قمصًا.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وبعض من الشعب.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين الماضي، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.