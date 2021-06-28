الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الإثنين الموافق 28-6-2021 ارتفاع  فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين  يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية  وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر اليوم الإثنين وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية:

 

القاهرة العظمى 38 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون العظمى 35 والصغرى 23

طنطا العظمى 37 والصغرى 24

المنوفية العظمى 38 والصغرى 24

دمنهور العظمى 35 والصغرى 23

بلطيم العظمى 33 والصغرى 22

مطروح العظمى 31 والصغرى 22

السلوم العظمى 31 والصغرى 22

سيوة العظمى 40 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24

دمياط العظمى 31 والصغرى 23

الزقازيق العظمى 36 والصغرى 24

المنصورة العظمى 36 والصغرى 23

الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22

السويس العظمى 37 والصغرى 22

العريش العظمى 34 والصغرى 23

رفح العظمى 34 والصغرى 22

رأس سدر العظمى 38 والصغرى 25

نخل العظمى 36 والصغرى 19

نويبع العظمى 38 والصغرى 26

طابا العظمى 35 والصغرى 20

كاترين العظمى 32 والصغرى 19

الطور العظمى 36 والصغرى 25

شرم الشيخ 39 والصغرى 26

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27

مرسى علم العظمى 36 والصغرى 26

الفيوم العظمى 39 والصغرى 24

بني سويف العظمى 39 والصغرى 24

المنيا العظمى 40 والصغرى 25

أسيوط العظمى 40 والصغرى 25

سوهاج العظمى 40 والصغرى 24

قنا العظمى 41 والصغرى 25

الأقصر العظمى 44 والصغرى 26

أسوان العظمى 44 والصغرى 26

رئيس التحرير

وائل لطفي

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