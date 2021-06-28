«الأهرام» تبرز القمة الثلاثية بين السيسى وعبدالله والكاظمى ومشروع الشام الجديد

ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه بانعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس، يدخل ما يسمى بمشروع الشام الجديد أو المشرق الجديد، مرحلة مهمة في تطوره، تشير إلى أنه قد لا يكون أحد المشروعات الإقليمية العابرة، كغيره من مشروعات الاتحاد أو المجالس التي عرفتها المنطقة في العقود الماضية، والتي فشل بعضها أو توارى بسرعة.



وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين، بعنوان (القمة الثلاثية والمشروع الواعد)- أن ما يميز مشروع الشام الجديد ثلاث خصائص:



أولا: أنه مشروع قائم على المصالح بين دول وطنية وليس تحت عباءة الأيديولوجيا، ويركز بالأساس على التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الدول، لذلك ففي الاجتماع الوزاري التحضيري لاجتماع القادة، في 29 مارس الماضي، جرى بحث التعاون الاقتصادي ومشروع المدينة الصناعية والربط الكهربائي وقضايا الطاقة والبنية الأساسية والغذاء، وجرى التأكيد على تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، ويعني ذلك أن هدف المشروع ليس الرسالة الإعلامية أو ممارسة الخطابة السياسية، وإنما العمل للمصلحة الوطنية.



ثانيا: أنه يتضمن دولا تتقارب عقائدها السياسية، فقد اكتوت الدول الثلاث بنار الإرهاب، ودخلت في تحالفات دولية وإقليمية ضده حتى تمكنت من هزيمته؛ فمصر دخلت في مواجهة شديدة مع التنظيمات الإرهابية انتهت بهزيمة هذه القوى ولديها رؤية واضحة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني؛ وللعراق تجربته في مواجهة تنظيم الدولة (داعش) والقضاء على دولة الخلافة المزعومة؛ أما الدولة الأردنية فلها تجربتها الخاصة التي تدعوها للربط بين استمرار الإرهاب واستمرار الأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذه التجارب المتنوعة في مواجهة الإرهاب يمكن أن تفيد العالم العربي كله، وليس فقط الدول الثلاث.



ثالثا: أن المشروع مفتوح على إمكانية ضم دول جديدة، فعلى مقربة من دول المشروع الثلاث، هناك دول وكيانات مثل سوريا ولبنان وفلسطين، ولكل منها ظروف استثنائية، وقد تستبطن تسمية المشروع بمسمى الشام الجديد، احتمالات توسيعه تاليا ليحتوي هذه الكتلة التي تتضمن منطقة الشام الطبيعي، ويعني ذلك أن للمشروع أهدافا وطموحات أسمى، وهي استعادة الدولة في هذه المنطقة التي تشكل البوابة الشمالية للأمن القومي العربي.