الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تصدر ابنة منال سلامة الترند.. ما هو مرض ADHD عند الأطفال

فرط الحركة
فرط الحركة

تحدثت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD"، حيث قالت خلال لقائها ببرنامج "في البوكس" إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إنها عندما أخبرت والديها بأنها تعاني من ADHD فقالوا لها "مفيش حاجة كده الأمريكان بيأفورو، أنت كويسة ادعي وصلي" مؤكدة أنهم بعد فترة قرأوا وتعرفوا على المرض بشكل أكبر وتفهموا الوضع.

 

نقص الانتباه مع فرط النشاط

 

وعن مرض الـ ADHD وأعراضه، قال الدكتور محمد يوسف للدستور، إن مرض الـ ADHD هو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وتصيب ملايين الأطفال، وتستمر في مرحلة البلوغ، ويصاب الشخص  بصعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي وتراجع الثقة بالنفس، والعلاقات المضطربة، وضعف الأداء في المدرسة.

 

أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

 

وأضاف أن أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط تظهر قبل سن 12 عامًا، وتكون هذه الأعراض ملحوظة في وقت مبكر من عمر 3 سنوات لدى بعض الأطفال، وقد تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تستمر حتى سن البلوغ.

وأشار إلى أن نقص الانتباه مع فرط النشاط يحدث في كثير من الأحيان في الذكور أكثر من الإناث، وقد تكون السلوكيات مختلفة بين الصبيان والبنات، قد يكون الصبيان أكثر نشاط، وقد تميل الفتيات إلى عدم الانتباه.

 

أنواع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

 

بسؤاله عن أنواع اضطراب نقص الانتباه قال إنه يوجد ثلاثة أنواع من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وهي أن يكون غافل أغلب الوقت، أو مصاب بفرط النشاط أغلب الوقت، أو يكون متشتت الانتباه.

 

وشدد على أنه عند أول ظهور علامات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الطفل يجب زيارة طبيب الأطفال، ثم زيارة طبيب نفسي، ثم زيارة طبيب أعصاب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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بعد تصدر ابنة منال سلامة الترند.. ما هو مرض ADHD عند الأطفال

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