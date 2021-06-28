الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بايدن يأمر بشن ضربات جوية على الحدود العراقية السورية

جو بايدن
جو بايدن

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال جون كيربي السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في بيان إن الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشآت المستهدفة في اطلاق هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.
 

وتم استهداف موقعين في سوريا وواحد في العراق - كلاهما قريب من المنطقة الحدودية بين البلدين.
 

وذكر البنتاجون أن المواقع كانت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة تستخدمها العديد من الجماعات المدعومة من إيران بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.
 

وقال كيربي "كما يتضح من غارات هذا المساء، كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه سيعمل على حماية الأفراد الأمريكيين. وبالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران والتي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، وجه الرئيس للقيام بالمزيد من العمل العسكري
لتعطيل وردع مثل هذا الهجمات".
 

وفي أول انتقام عسكري له كرئيس  أمر بايدن في فبراير الماضي بشن غارات على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سورية ردا على هجمات صاروخية ضد أفراد أمريكيين وقوات التحالف في قاعدة بالعراق.

 

 وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة "إن. بي. سي نيوز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تدرس رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في إطار مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأفادت الشبكة نقلا عن مسئول أمريكى سابق وشخصين مطلعين على الأمر، بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، كجزء من مجموعة أوسع من التسويات التي ستؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

وحول خيار رفع العقوبات عن المرشد الإيرانى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للشبكة، إن الطبيعة الدقيقة للخطوات المتعلقة بالعقوبات وتتابعها، والتي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة ثنائية إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، هي موضوع المحادثات بين واشنطن وطهران.

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