المكسيك تسجل 2384 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 2384 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وو43 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و505792 والوفيات إلى 232564.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن، وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

جهود المكسيك في توفير لقاحات كورونا

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء امس الأحد إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 8ر42 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 854 ألفا و498 جرعة في اليوم الواحد.

واستنادا إلى هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك خمسة شهور لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين، وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 27 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 5ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل 232 ألفا و521 حالات وفاة.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.