وزير : أستراليا لن تفتح حدودها إلا ذا كانت تلك الخطوة آمنة

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج اليوم الإثنين، إن أستراليا لن تفتح حدودها الدولية

إلا إذا كان القيام بذلك آمنا واستنادا إلى المشورة الطبية.



وأغلقت أستراليا حدودها في مارس آذار 2020 للمساعدة في احتواء جائحة كوفيد-19 سامحة فقط للمواطنين بالعودة بعد قضاء 14 يوما في حجر صحي إجباري في فنادق.

وقررت السلطات الأسترالية، فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين ، وذلك في محاولة لاحتواء تفش سريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ووفق وكالة “رويترز”، فقد بدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار، لكن السلطات الصحية قالت “إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس”.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وعلقت نيوزيلندا، السماح برحلات جوية دون حجر صحي مع أستراليا بعد ظهور بؤر عدة لفيروس كورونا في هذا البلد.

وكان البلدان قد أطلقا "فقاعة جوية" بينهما، في منتصف أبريل الماضي، بعد أكثر من عام على إغلاق حدودهما الدولية بسبب الوباء، واعتبر الأمر حينذاك خطوة كبيرة على طريق إنعاش قطاع السفر.

وقال الوزير المكلف بمكافحة كوفيد-19 في نيوزيلندا، كريس هيبكينز، إن تعليق "الفقاعة الجوية" سيمنح المسئولين وقتا للنظر في تدابير "لجعلها أكثر أمانا، مثل فحوص قبل مغادرة الرحلات الجوية" بين البلدين.

يشار إلي أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.