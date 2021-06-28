الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزارة الصحة تصنف أغلب مناطق إيطاليا «منخفضة المخاطر»

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أصبحت إيطاليا الإثنين، بكلّ مناطقها، "منخفضة المخاطر" لناحية انتشار فيروس كورونا، ولم يعد وضع الكمامات في الأماكن الخارجيّة إلزاميّاً، ما يُمثّل مرحلة بارزة بالنسبة إلى أوّل دولة أوروبّية ضربها الوباء في فبراير 2020.


وحسبما أفادت وكالة أنباء  "فرانس برس" الفرنسية، ففي مرسوم دخل حيّز التنفيذ، اليوم الإثنين، صنّفت وزارة الصحّة، للمرّة الأولى، كلّ منطقة من مناطق إيطاليا العشرين على أنّها "بيضاء"، ما يدلّ على انخفاض المخاطر، وذلك بموجب نظام التصنيف المرمَّز بالألوان في البلاد والذي يُقيّم مخاطر انتشار كوفيد-19.


وهذا يعني أنّ الكمامات لن تكون إلزاميّة بعد الآن في الأماكن الخارجيّة، وهو نبأ لاقى ترحيباً في أنحاء البلاد، خصوصاً أنّ من المتوقّع أن تؤدّي موجة الحرّ المستمرّة إلى دفع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئويّة في بعض المناطق الجنوبيّة هذا الأسبوع.


وقبل أشهر، شكّلت إيطاليا رمزاً للمعاناة من جرّاء كورونا، غير أنّها شهدت انخفاضاً كبيراً في الإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة.


وبعد منع السياح من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان منذ فترة طويلة من دخول البلاد، يعود هؤلاء الآن بعد أن ألغت الحكومة شرط الحجر الصحي للزوار الذين تلقوا الطعم أو لأولئك الذين لديهم نتائج اختبارات سلبية.


وعلى الرغم من التقدّم المحرز، حضّ وزير الصحة روبرتو سبيرانزا الإيطاليين على اليقظة. وكتب بعد توقيع المرسوم السبت "إنّها نتيجة مشجّعة ولكنّ الحيطة والحذر لا يزالان مطلوبين، خاصة بسبب النسخ المتحوّرة الجديدة". واضاف ان "المعركة لم يتم كسبها بعد".


وبعد فترة طويلة من الإغلاق لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، تم تخفيف القيود في جميع أنحاء إيطاليا أواخر الشهر الماضي.


وتوفّي في إيطاليا أكثر من 127 ألف شخص بسبب المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19 بينما أصيب به أكثر من أربعة ملايين شخص.

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وائل لطفي

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