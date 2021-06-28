مسئول سودانى لرويترز: الاقتراح الإثيوبى بشأن الملء الثانى ليس حقيقياً

قال مسؤول سوداني، كبير أمس الأحد، إن السودان رفض مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

يأتي هذا فيما أعلنت أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف وهي خطوة يعارضها السودان ومصر حيث يطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.,

وقال المسؤول السوداني البارز اامس الأحد: إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقياً ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت.

وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.

وأضاف المسؤول: أن إثيوبيا طرحت شروطاً مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، امس الأحد، وقوف بلاده مع مصر والسودان في ضرورة التوافق بشأن سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية الأردني في تصريحات عقب القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق: "ناقشنا التعاون في مجمل القضايا المشتركة".

وقال وزير الخارجية الأردني إن وجودنا في بغداد رسالة أننا معا في مواجهة التحديات، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الصفدى أن الإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعا.

من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكرى، إننا نتطلع لاستضافة القمة الرابعة في القاهرة.

وأكد شكرى استمرار التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، إنه تم بحث القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة في القمة الثلاثية مع مصر والأردن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد صباح امس الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.