الإثنين 28 يونيو 2021
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 501 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى
155 ألفا و572 إصابة.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى  .2015
 

كما تعافي من المرض 335 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 675 حالة.
 

 وتلقى 29 .15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 8 .29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.
 

أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودها للإسهام في التوسع في توريد لقاحات كورونا ليس في آسيا والمحيط الهادئ فقط، بل في العالم بأسره، باستخدام قدراتها على إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية.


و في وقت سابق ، أوضحت -في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء يونهاب- أن وزراء تجارة الأبيك، بمن فيهم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ-هي"، تبنوا بيانا مشتركًا لمواجهة كورونا خلال اجتماعهم الافتراضي الذي عُقد يوم السبت برئاسة نيوزيلندا التي تتولى رئاسة منتدى الأبيك لهذا العام، من أجل مناقشة نتائج قمة الأبيك المقرر عقدها في نوفمبر مقدما.


وأضافت أن وزراء التجارة اتفقوا على الامتناع عن فرض قيود التصدير غير الضرورية على اللقاحات للاستجابة لفيروس كورونا، والتعاون في مجالات الخدمات مثل النقل والجمارك لتزويد اللقاحات، واستئناف السفر الآمن عبر الحدود.

 

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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