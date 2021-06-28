الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة

بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقارنة مع 21 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك

الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91753 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وأعلنت الصين، أمس الأحد، توزيع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أنها باتت شبه خالية من الإصابات، فيما تخطت البرازيل 500 ألف وفاة جراء الوباء.

ومع تحسن الأوضاع الصحية، عمدت بعض الدول مثل فرنسا واليابان إلى تليين التدابير التي فرضتها لاحتواء الإصابات اعتبارا من الأحد، في حين شددت روسيا الإجراءات في ظل طفرة جديدة من الإصابات بالمتحور "دلتا".

وأعلنت وزارة الصحة الصينية حقن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، دون أن تحدد نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح كاملا.

ويمثل هذا العدد أكثر من ثلث اللقاحات الموزعة في العالم وبلغ عددها 2,5 مليار جرعة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

لم يسارع الصينيون في البدء لتلقي اللقاح بعدما تم استئصال الوباء بشكل شبه تام من البلد منذ أكثر من سنة بفضل تدابير الحجر الصحي الإلزامية وحملات فحوص الكشف المكثفة والتطبيقات على الهواتف المحمولة لضبط تحركات المصابين.

وساهم نقص المعطيات في البداية حول اللقاحات الصينية والفضائح الصحية التي عرفتها الصين في الماضي، في زيادة ريبة السكان.

لكن السلطات حضت المواطنين بقوة على تلقي اللقاح، مشددة على ضرورة التضامن الوطني وعلى واجبهم كمواطنين، ولم تتردد في تعليق نسبة الأشخاص الملقّحين أمام المباني للضغط على المتمنّعين. كما تلقّى بعض السكان قسائم شرائية.

وأعلن العملاق الآسيوي البالغ عدد سكانه 1,4 مليار نسمة الأحد 23 إصابة جديدة فقط خلال 24 ساعة، جميعها لدى أشخاص وفدوا من الخارج ووضعوا تلقائيا في الحجر الصحي.