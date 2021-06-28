اليوم.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن فى 6 أكتوبر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الإثنين، الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات على نشاط الإتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية بمنطقة 6 أكتوبر.

تبين من خلال الأوارق أن المتهمين هم أ .م ، أمين شرطة شرطة بنجدة اكتوبر، أ . م وشهرته حمادة كنتاكي، مفتش سرفيس، أ . ع ، وشهرته أبو عمر، سمسار، وع . ض، عامل، وع . م، عامل، وع . م ، هارب، وهـ . س، هارب، وم . س، هارب، وس . ض، هارب.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه مبروك. م عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذًا لمخططهم الإجرامى حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمون من الثالث حتى الأخير وابلًا من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير أحرزوا أسلحة نارية "بندقية آلية سريعة الطلقات"، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أحرزوا بواسطة باقي المتهمين أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر وكذلك عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعا أتلفوا عمدا أموالًا منقولة وهي المركبة المملوكة للمجني عليه وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب على ذلك ضررا ماليا تجاوز قيمة خمسين جنيها.