داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخى على محطة كهرباء بالعراق

أعلن تنظيم "داعش" عبر وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وأضافت أن "خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم (2) انفصل من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

ووفقًا لموقع "رووداوو" الكردي، وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬



‬وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.



و علي صعيد آخر، حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم للعراق، للمشاركة في قمة بغداد، عدة رسائل ودلالات، نظرا لكونها أول زيارة يجريها رئيس مصري لبغداد منذ ثلاثة عقود، استمرارا لخطوات الرئيس السيسي لتعزيزالروابط مع دول الجوار.

ووفقا لمراقبين فأن الزيارة تعد تتويجا تتويجاً لجهود عام كامل من التنسيق بين الدول الثلاث على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.

وخلال المشاركة بالقمة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم العلاقات مع الدول المشتركة، وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى المصالح المشتركة.

وأضاف: "نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية والتعاون الوثيق"، لافتا إلى أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.