الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

«لم يحترم القرآن».. «الأوقاف» تمنع صاحب فيديو إلقاء النقود بباكستان من صعود المنبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف إحالة الشيخ جمال السيد حسين خالد، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية، ويعمم بيان بذلك على المديريات، مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة.

جاء ذلك بعد ما نُشر مقطع فيديو خاص به وهو يقرأ القرآن الكريم وذلك في بدولة باكستان ويظهر في الفيديو أثناء القراءة وهو يتمايل يمينا ويسارا بطريقة زائدة عن الحد وملفتة للنظر، كما ظهر أيضا قيام بعض المستمعين بإلقاء العملات الورقية على رأس الشيخ وهو يقرأ، دون أن يقوم الشيخ بمنع هذا الأمر أو اعتراضه على ذلك وكان من المفترض أن يقوم الشيخ بإنهاء القراءة احتراما وتقديرا وتقديسا لكتاب الله العزيز.

كان الإعلامي  الدكتور محمد الباز، عرض مقطع فيديو للقارئ المصري،  مؤكدًا أن هذا المشهد لا يليق بمهابة القرآن ووضعه وقداسته بالنسبة للمسلمين.

وتابع: "يجب أن تقوم نقابة القراء بمحاسبة هذا الرجل، والتحقيق في الفيديو، لأنه مشهد غير لائق، ويضر بسمعة المقرئين المصريين ونقابة القراء".

ويرجع مقطع الفيديو لقبل خمسة سنوات ولكن وزارة الأوقاف لم تتخد أي إجراء ضده إلا بعد أن تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الأوقاف أوقاف القاهرة باحث دعوة محمد الباز اخر النهار

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