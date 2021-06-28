فرنسا تخشى المفاجآت فى مواجهة سويسرا بدور الـ 16 بـ«يورو 2020»

يلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره منتخب سويسرا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الاثنين على ملعب "نوشينال أرينا" في بودابست، حيث يسعى كل الفريقان للانتصار والتأهل إلى دور ربع النهائي في خطوة نحو الوصول للمربع الذهبي ثم حلم النهائي.

ويسعى منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية لتحقيق الفوز والعبور إلى دور ربع النهائي، بعدما تصدر مجموعته السادسة والتي كانت مجموعة الموت وضمت حامل اللقب البرتغال، ألمانيا ومنتخب المجر برصيد 5 نقاط والذهاب بعيدًا حيث يعتبر واحد من أكبر المرشحين لنيل اللقب.

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