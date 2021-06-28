الإثنين 28 يونيو 2021
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عالم

مصر تدين استهداف محطة إنتاج الكهرباء فى سامراء

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬


 ‬وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

 

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس  الأحد، أن محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في سامراء، تعرضت لاستهداف بصواريخ كاتيوشا.

 

وقد أصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه أن محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء؛ تعرضت لاستهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية في المحطة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام كردية، عن مصادر أمنية، وقوع هجوم بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بالطائرات المسيرة، على قرية براغ التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

 

ووفقًا لموقع "رووداوو" الكردي، وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.


و علي صعيد آخر  ، حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم للعراق، للمشاركة في قمة بغداد، عدة رسائل ودلالات، نظرا لكونها أول زيارة يجريها رئيس مصري لبغداد منذ ثلاثة عقود، استمرارا لخطوات الرئيس السيسي لتعزيزالروابط مع دول الجوار.

ووفقا لمراقبين فأن الزيارة تعد تتويجا تتويجاً لجهود عام كامل من التنسيق بين الدول الثلاث على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.

وخلال المشاركة بالقمة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم العلاقات مع الدول المشتركة، وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى المصالح المشتركة.

وأضاف: "نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية والتعاون الوثيق"، لافتا إلى أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

حماية أمن العراق مصر الدين الخارجية الكهرباء مكافحة الإرهاب وزارة الخارجية إنتاج الكهرباء جمهورية مصر العربية

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