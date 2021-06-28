الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

صحيفة أمريكية: العلاقات مع كوبا ليست من أولويات إدارة بايدن

صحيفة أمريكية: العلاقات مع كوبا ليست من أولويات إدارة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن موضوع العلاقات بين الولايات المتحدة و كوبا ليست من أولويات إدارة الرئيس جو بايدن الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالعودة إلى سياسة التعامل مع هافانا.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن تعهد بايدن بسياسة الانفتاح لتحسين العلاقات مع كوبا والتي اتبعها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، لم يتم تنفيذها بعد انقضاء خمسة أشهر على توليه رئاسة الولايات المتحدة، و أن موضوع العلاقات بين البلدين يبقى خارج أولويات إدارته لكونه بين "شيء معقد جدا" و "شيء قليل الأهمية".

 

وأضاف أحد المصادر: "نرى الفوضى في العالم وفي المنطقة، فإننا نحارب الجائحة و علينا أيضا أن نتجاوب مع تدمير الديمقراطية في عدد من الدول. تلك هي الظروف التي نعيش فيها. و عندما يحين وقت العودة إلى موضوع كوبا فسوف نعمل ما يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

 

و جرى انقطاع العلاقات بين الولايات المتحدة و كوبا في العام 1961 بعد وصول الحكومة الثورية إلى الجزيرة بزعامة فيديل كاسترو للسلطة. وعلى مدار عقود من الزمن كانت الدولتان تتعايش في ظروف مواجهة حادة، كانت من أبرز مظاهرها الحظر المفروض من قبل واشنطن على التجارة مع كوبا.

 

و في ديسمبر 2014، اعترف الرئيس الأمريكي الـ 44 باراك أوباما بأن السياسة السابقة إزاء كوبا لم تعد تأتي بثمار، معلنا عن بدء عملية تطبيع العلاقات الثنائية و تخفيف العقوبات المفروضة ضد هافانا.

 

و توقفت عملية التقارب بين الدولتين مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد قام الرئيس الجمهوري بتشديد قواعد الرحلات إلى كوبا بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، كما أنه فرض حظرا على معاملات تجارية مع منظمات تخضع لسيطرة العسكريين الكوبيين.

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