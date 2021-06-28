الإثنين 28 يونيو 2021
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مصر

طالب طب قصر العينى: لن أترك حقى

فادي أيمن، طالب كلية
فادي أيمن، طالب كلية طب قصر العيني

أكد فادي أيمن، طالب كلية طب قصر العيني، والذي استغاث بوزير التعليم العالي بعد حرمانه من دخول الامتحان بدعوى تزوير شهادة الثانوية الخاصة به، أنه لن يتنازل عن حقه.

وأشار فادي، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": "لقد قمت بعمل حملة أنا ومجموعة من زملائي للتحقيق في الواقعة ورجوع حقي لي ومعرفة حقيقة الأمر".

وفي وقت سابق قال الطالب فادي أيمن، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا الطالب فادي أيمن طالب بكلية الطب جامعة القاهرة أستغيث بالرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنائب العام، حيث تلقيت يوم الخميس الماضي مكالمة هاتفية من شئون الطلاب بالكلية يبلغوني بحرماني من دخول امتحانات نهاية العام بالكلية والتي من المفترض أن تبدأ يوم السبت القادم، وتساءلت عن السبب ولكن لم يرد أحد عليّ ولابد من الذهاب للشئون القانونية بالجامعة".

وتابع فادي: "ذهبت إلى الشئون القانونية بالجامعة اليوم الأحد ولكن تفاجأت أنهم يقولون إن النتيجة دي مش بتاعتك ومزورة ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة خطأ وأنه منتسب لطالب آخر، وفي نفس الوقت أنا معايا رقم جلوسي الأصلي بتاع الثانوية العامة وذهبت للوزارة في إدارة الامتحانات لقيته متغير باسم شخص آخر، متابعا أنا حقي ودرجاتي ومستقبلي بيروح لحد تاني وأطالب وزير التعليم والتعليم العالي بالنظر إلى أمري".

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