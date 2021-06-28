ريم أسامة الفائزة بجائزة المبدع الصغير: أحببت الغناء من صوت أمى

«كنت متوقعة الفوز»، رددتها ذات الـ 10 سنوات بقوة، بعد احتفالها بالمركز الأول في جائزة المبدع الصغير الممنوحة عن وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة فرع الغناء.

«ماما اكتشفت موهبتي»، قالتها ريم أسامة بصوت طفولي، لكنه يعبر عن رغبة جامحة في تحقيق النجاح كمطربة، رغبة دفعتها وهى في السابعة من عمرها للالتحاق بقصر ثقافة بني سويف للتدريب بشكل احترافي.

قبل سنوات، تحديدا وهى في الرابعة من عمرها، انتبهت ريم أسامة إلى صوت الأغنيات التي تملأ منزلها، أحبت والدتها الغناء، وكانت تدندن مع ألحان الموسيقـى، وفي تلك اللحظة انتبهت الأم إلى أن طفلتها الصغيرة تدندن هى الأخرى خلفها بصوت جميل، فقررت أن تدعم طفلتها في رحلتها مع الطرب.

«جميع المايستروهات في قصر ثقافة بني سويف كانوا معجبين بصوتي من ضمنهم مستر محمود»، هكذا أكملت ريم، وهى تشير إلى الأغنيات الكثيرة جدا التي غنتها في حفلات قصر الثقافة، وحضرها المحافظ، مبديا إعجابه بصوتها: "حسيت بشعور حلو لما عجبهم صوتي، لأني مكنتش متوقعة أكون في المكانة دي وكنت فرحانة أوي برد فعل الناس".

الفائزة بجائزة المبدع الصغير في الغناء

لا تستطيع ريم أسامة تحديد أغنية معينة تحب غنائها: "غنيت كتير أوي، بس الناس حبت أغنية ياسمين الخيام، أم النبي، وكل الأغاني بتاعتي كانت كل الناس بتعجب بيها".

ريم طالبة في الصف الخامس الابتدائي، لم تمنعها دراستها عن ممارسة هوايتها في الغناء، أو تؤثر على تفوقها الدراسي: "هكمل في المشوار ده وأنا أده وواثقة إنى هكون حاجة كويسة أوي، وبرضه مش هتأثر على دراستي، أنا من أوائل مدرستي، ودي هواية أكيد مش هتأثر على مستوى دراستي".

تحب ريم أغنيات أم كلثوم، وعندما أخبروها في مدرستها الابتدائية في محافظة بني سويف عن جائزة الدولة للمبدع الصغير أخبرت والدتها، التي أخذت قرار المنافسة، ولأنها مبدع صغير بالفعل اختارت أن ترسل أقرب أغنيات أم كلثوم لقلبها إلى بريد المسابقة، أغنية "صوت الوطن".

رغم عمرها الصغير جدا تقول ريم: "بحب أغنية صوت الوطن أوي"، ذلك ما دفعها للمجازفة بارسال أغنية وطنية للمنافسة على جائزة في الغناء، من كلمات أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي، وبصوت كوكب الشرق.

تعشق ريم أسامة الفنانة أصالة: "بحب أغاني أصالة جدا وتعتبر قدوتي في الغناء، حافظة كتير أوي لأصالة، جابوا سيرتي، وبنت أكابر، وأغنية سلام، وفزت بيها مركز أول على مستوى محافظة بني سويف".

أرسلت ريم ثلاثة أغنيات في المرحلة الأولى من الجائزة: "بعت أغنية لأصالة، وأغنية صوت الوطن لأم كلثوم، وأغنية يمكن على باله حبيبي عفاف راضي".

تجيب على سؤال ما هي أسماء لجنة التحكيم التي استمعت إليك: “طنط مي فاروق وعمو مدحت صالح وطنط إيناس عبد الدايم”، ورغم صغر السن، وبراءة الصوت، تظل تؤكد ريم على ثقتها في الفوز، وثقتها في حلاوة صوتها: "كنت متوقعة الفوز".