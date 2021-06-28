الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشونال»: مصر مستعدة للترحيب بعودة السياح فى الوقت الحالى

السياحة في مصر
السياحة في مصر

نشرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، تقريرا مصورا أكدت فيه استعداد مصر لاستقبال المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. 

 

وقالت الصحيفة "إن المواقع الأثرية المختلفة بالبلاد ترحب بعودة السياح في الوقت الحالي في ظل انتعاش القطاع بعد تضرره من جائحة فيروس كورونا، مثله مثل كل القطاعات بجميع دول العالم".

 

َونشرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، مجموعة من الصور التي تظهر جمال المواقع التاريخية والاثرية بمصر، مثل معبد أبو سمبل الكبير بالنوبة، والذي يتصدر مدخله تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى المعبد الصغير للملكة نفرتاري والذي يقع على بعد مائة متر من معبد أبو سمبل الكبير. 

 

ولفتت الصحيفة من خلال تلك الصور، إلى أن تلك المعابد الأثرية كانت تستقبل العديد من السياح رغم أزمة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي على حركة السفر والطيران في العالمَ. 

 

ولا تزال مصر تتربع على قوائم تشريحات السفر العالمية برغم الأزمات التي تعرض لها قطاع السياحة في البلاد، بدءا من عواقب أحداث الربيع العربي وانتهاءا بجائحة فيروس كورونا. 

 

وفي الفترة الأخيرة ظهرت العديد من التقارير التي تؤكد تعافي القطاع السياحي في مصر واستعدادها لاستقبال المزيد من السياح، فضلا عن إدراج البلاد وترشيحها من قبل أكبر شركات السفر العالمية والمنصات الإعلامية البارزة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.

 

وهذا الأسبوع، وصف موقع "تايمز ترافل" العالمي المعني بالسفر والسياحة، مصر بأنها "وجهة سياحية رئيسية يأتي السياح إليها من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أهراماتها وعجائب العالم القديم".

 

وأشاد الموقع في تقريره بفكرة تلقى لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR)، معتبرًا الخطوة بأنها تقلل من متاعب السفر، وتساعد المسافرين الذين تم تطعيمهم على القدوم إلى البلاد بسهولة، مما يسهم في جذب المزيد من السياح لزيارة البلاد. 

صحيفة ذا ناشونال مصر السياح المواقع الأثرية معبد أبو سمبل الكبير بالنوبة المعبد الصغير للملكة نفرتاري و

رئيس التحرير

وائل لطفي

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