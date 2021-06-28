البنتاجون: قصف مخازن سلاح لميليشيات موالية لإيران بسوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القوات الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن القصف يأتي ردًا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.



وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ووفقا للقانون الدولي قد ردت بشكل يتماشى مع حقها في الدفاع عن نفسها.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أن الأخيرة رصدت فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

ولكن في الوقت الذي فشلت فيه هذه المحاولة التي حدثت منتصف يونيو الجاري، يبدو أن إيران تستعد لمحاولة أخرى في المستقبل القريب، وذلك بعدما أظهرت صور أقمار صناعية رصدتها شركات تجارية مثل "بلانيت" و"ماكسار" نشاطات متزايدة في منشأة الإمام الخميني الفضائية خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لخبراء في معهد ميدلبوري للعلاقات الدولية.

وأظهرت الصور الحديثة التي تعود لـ20 يونيو الجاري ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة، وهي الأمور التي يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها مؤشر رئيسي على محاولة إطلاق جديدة قد تحدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن النشاطات الإيرانية هذه تأتي في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين طهران وواشنطن بمرحلة حرجة، حيث تخوض الدولتان نقاشات مكثفة حيال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

وفي نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة مصادرة 36 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني وكتائب حزب الله وإغلاقها، وذلك لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن "حكومة الولايات المتحدة، بناءً على أوامر المحكمة، استولت على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".