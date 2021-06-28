الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير بريطانى يخضع للعزل بعد تأكد إصابة رئيس الأركان بكورونا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

يخضع وزير الدفاع البريطاني بن والاس وكبار القادة العسكريين للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة قائد القوات المسلحة البريطانية بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
 

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب نبه الوزير بمجلس الوزراء بن والاس وقادة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية بأن عليهم البقاء في المنزل لمدة 10 أيام بعد اتصالهم الوثيق برئيس الأركان، الجنرال السير
نيك كارتر، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية.


كما قضى قائد الجيش، الجنرال السير مارك كارلتون سميث، ونائب السير نيك عطلة نهاية الأسبوع في الحجر الصحي في الوقت الذي ينتظران فيه نتيجة اختبارات كورونا بعد حضور الاجتماع أيضًا مع حفاظهما على مسافة أكبر عن رئيس الأركان.
 

وكان السير نيك، 62 عامًا، قد عقد الاجتماع في أكاديمية الدفاع في شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضي مع والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال السير تيم فريزر والسير مارك.

 

اصابة وزير كورونا بريطاني وزير بريطاني رئيس الأركان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

طالب طب قصر العينى: لن أترك حقى

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

العراق.. فرض حظر تجوال فى ذى قار بسبب موجة كورونا الثالثة

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

«ديبلومات» تكشف دور كازاخستان فى أفغانستان بعد انسحاب أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي