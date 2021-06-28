الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

لافروف: تصريحات الغرب حول تطبيع العلاقات مع روسيا فقدت معناها

لافروف
لافروف

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تصريحات الدول الغربية حول استعدادها لتطبيع العلاقات مع روسيا "في حال تغيير سلوكها" أنها "فقدت معناها".

وقال لافروف، في مقال نشر  في صحيفتي "كوميرسانت" و"روسيا في السياسة العالمية": "بالنسبة إلى روسيا يجب الفهم منذ زمن طويل أنه تم نهائيا وضع حد للآمل في اللعب معنا في مرمى واحد. كل نوبات العواصم الغربية حول الاستعداد لتطبيع العلاقات مع موسكو في حال توبتها وتغييرها سلوكها فقدت أي معنى، ومواصلة الكثيرين طرح مطالب أحادية الجانب عن طريق القصور الذاتي لا يدل على قدرتهم على تقدير ما يحدث بشكل مناسب".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تتبع منذ زمن طويل "نهجا للتقدم الذاتي والمستقل وحماية المصالح الوطنية مع الاستعداد للتوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الخارجيين على أساس المساواة".

وأوضح أن هذا النهج يمثل قاعدة لكل الوثائق العقائدية لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن رد فعل أوروبا على انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة يثير دهشة لدى موسكو، إذ أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه المعاهدة أولًا.

وأضاف لافروف - في خطابه أمام مؤتمر موسكو للأمن وفقًا لقناة إخبارية - أن معاهدة السماء المفتوحة كانت تساعد خلال الـ30 سنة الماضية جميع الدول المشاركة فيها في أفضل فهم للنوايا العسكرية لبعضها البعض، وكان انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد وتحت ذرائع مفتعلة ينتهك بشكل شديد توازن المصالح ويضع دولها بموقع غير متكافئ من حيث الشفافية العسكرية... وفي مثل هذه الظروف فقدت مشاركتنا المقبلة في هذه المعاهدة معناها بالكامل".

وتابع قائلا: "يثير دهشة لدينا رد الفعل على خطوتنا الطبيعية والمعروفة منذ وقت بعيد، من جانب حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، اللذين دعيا موسكو بشكل منافق إلى عدم تدمير المعاهدة، وكأنهما نسيا قرار واشنطن النهائي بالانسحاب منها، الأمر الذي أصبح سببًا أصليًا للأزمة الحالية".

وتم توقيع معاهدة السماء المفتوحة عام 1992 وأصبحت واحدة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الثقة المتبادلة في أوروبا بعد انتهاء الحرب البادرة، إذا سمحت للدول الـ34 المشاركة فيها بجمع المعلومات حول القوات المسلحة والفعاليات العسكرية لبعضها البعض علنا من خلال طائرة استطلاع.

روسي روسيا تطبيع العلاقات علاقات لافروف العلاقات الغرب

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