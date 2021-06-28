الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فرنسا..اليمين يظفر بعدة مناطق فى الانتخابات الإقليمية

الانتخابات الإقليمية
الانتخابات الإقليمية الفرنسية

فشل اليمين المتطرف في الحصول على أي إقليم إثر الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت الأحد، وفق التقديرات الأولية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكدت الاستطلاعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء صعود نجم اليمين في عدة مناطق أبرزها المنطقة الباريسية و"أو دو فرانس" بشمال البلاد وبروفانس-ألب كوت دازور في الجنوب.

 

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات التي أجريت الأحد إخفاق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الفوز بأي منطقة.

 

وأشارت التقديرات الأولية إلى تقدم مرشح اليمين رونو موزولييه على مرشح حزب "التجمع الوطني" تييري مارياني في منطقة بروفانس-الب كوت دازور، وهي الوحيدة التي كان اليمين المتطرف مؤهلا للفوز بها.

 

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" حصول اليمين المتطرف على 44.2 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات في بروفانس ألب كوت دازور، مقابل 55.8 بالمئة لتيار المحافظين.

 

وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة "أوبينيان واي" أن اليمين المتطرف حصل على 45 بالمئة من الأصوات مقابل 55 بالمئة لمنافسيه.

 

وأبدى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "خيبة أمله" إثر ظهور النتائج الأولية للانتخابات التي غلب عليها العزوف غير المسبوق عن التصويت، حيث سجلت نسبة المشاركة عند الخامسة بعد الظهر 27.89 بالمئة.


وعلى صعيد آخر أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 50.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 682 ألفًا و417 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 25 أسبوعًا.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 5.83 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفًا و68 حالة.

 

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و22 أسبوعًا.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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وائل لطفي

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