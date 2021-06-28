الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات الأمريكية: روسيا استخدمت طاقة موجهة فى هجمات على مسؤولين أمريكيين

الاستخبارات الأمريكية
الاستخبارات الأمريكية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن لدى الاستخبارات الأمريكية ما يدعوها للاعتقاد بأن روسيا تقف وراء هجمات بـ"طاقة موجهة" ضد مسؤولين من أمريكيين، نقلا عن مصادر في الاستخبارات.

 

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته  حول سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه كوبا، أن واشنطن تولي اهتماما متزايدا لمرض غامض في الدماغ أصاب مسؤولين من الولايات المتحدة في عدة دول بمختلف أنحاء العالم بينها كوبا ويعتقد أنه ناجم عن هجمات متعمدة.

 

وتنفي كوبا أنها مسؤولة عن هذه الإصابات في الدماغ التي لم يتم حتى الآن تحديد مصادرها.

 

وقالت مصادر الصحيفة إن الاستخبارات الأمريكية، وبعد التقارير عن تسجيل حوادث مماثلة في الصين وروسيا وحى داخل الولايات المتحدة، تشتبه في الطرف الروسي بشن هذه الهجمات، مبينة أنها ربما نفذت باستخدام الموجات الدقيقة أو أشكال أخرى من الطاقة الموجهة.

 

لكن أحد المصادر قال مع ذلك في ظل إجراء جولات جديدة من التحقيق: "يجب أن نتأكد من أننا فهمنا كل شيء بطريقة صحيحة".

 

و علي صعيد آخر، ذكر تقرير صحفي أمريكي، نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية تدرس رفع العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في إطار المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المصادر - لم تسمها - أن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين ناقشوا تلك الخطوة خلال محادثات غير مباشرة في فيينا، ضمن مجموعة أوسع من التسويات التي قد تنتهي بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، في مقابل عودة إيران إلى الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، المعروف أيضا بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال ولي نصر، أستاذ الشئون الدولية ودراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "أعتقد أن ذلك بالتحديد مطلب إيراني". 

هجمات مسؤولين امريكية الاستخبارات الأمريكية روسيا استخبارات الأمريكي الاستخبارات موجهة امريكيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

كاتبة بريطانية: عرفنا ما يعنيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

طالب طب قصر العينى: لن أترك حقى

أزمات فى حياة إحسان عبد القدوس

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي