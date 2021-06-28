الاستخبارات الأمريكية: روسيا استخدمت طاقة موجهة فى هجمات على مسؤولين أمريكيين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن لدى الاستخبارات الأمريكية ما يدعوها للاعتقاد بأن روسيا تقف وراء هجمات بـ"طاقة موجهة" ضد مسؤولين من أمريكيين، نقلا عن مصادر في الاستخبارات.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته حول سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه كوبا، أن واشنطن تولي اهتماما متزايدا لمرض غامض في الدماغ أصاب مسؤولين من الولايات المتحدة في عدة دول بمختلف أنحاء العالم بينها كوبا ويعتقد أنه ناجم عن هجمات متعمدة.

وتنفي كوبا أنها مسؤولة عن هذه الإصابات في الدماغ التي لم يتم حتى الآن تحديد مصادرها.

وقالت مصادر الصحيفة إن الاستخبارات الأمريكية، وبعد التقارير عن تسجيل حوادث مماثلة في الصين وروسيا وحى داخل الولايات المتحدة، تشتبه في الطرف الروسي بشن هذه الهجمات، مبينة أنها ربما نفذت باستخدام الموجات الدقيقة أو أشكال أخرى من الطاقة الموجهة.

لكن أحد المصادر قال مع ذلك في ظل إجراء جولات جديدة من التحقيق: "يجب أن نتأكد من أننا فهمنا كل شيء بطريقة صحيحة".

و علي صعيد آخر، ذكر تقرير صحفي أمريكي، نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية تدرس رفع العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في إطار المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وفي تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المصادر - لم تسمها - أن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين ناقشوا تلك الخطوة خلال محادثات غير مباشرة في فيينا، ضمن مجموعة أوسع من التسويات التي قد تنتهي بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، في مقابل عودة إيران إلى الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، المعروف أيضا بخطة العمل الشاملة المشتركة.



وقال ولي نصر، أستاذ الشئون الدولية ودراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "أعتقد أن ذلك بالتحديد مطلب إيراني".