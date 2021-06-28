جورجينيا ورونالدو.. قصة حب سطرتها الساحرة المستديرة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لقدم الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي حملت وشم لصورة حبيبته جورجينيا رودريجيز، خلال المباراة الأخيرة ببطولة الأمم الأوروبية.

وشاركت رودريجيز متابعيها على صفحتها عبر إنستغرام صورة تُظهر صورتها مع رونالدو وقد وضعها النجم البرتغالي في الجراب الخاص به أثناء خوضه مباراة في البطولة الأوروبية.

وقالت رودريجيز، أن الصورة قد تكون "تميمة" يتفاءل بها كريستيانو رونالدو أثناء خوضه مباريات مع منتخب بلاده، خلال بطولة الأمم الأوروبية.

وتحمل العلاقة بين رونالدو وجورجينيا الكثير من الحب والمواقف الداعمه، ففي السطور التالية نسلط الضوء علي أشهر علاقات الحب بين مشاهير كرة القدم.

"جورجينيا.. جيش رونالدو الوحيد بالحياة"

استطاعت جورجينيا، أن تكسب المزيد من الشهرة بسبب مواقفها تجاه شريك حياتها كريستيانو رونالدو، فكانت دائما حاضره بالمباريات الكبري، بالإضافة الى تواجدها خلال المناسبات الرسمية كحفل الأفضل والكرة الذهبية التي تقام كل عام.

بدأت جورجينا حضور المباريات، وكانت جزءاً من عائلته التي سافرت لكل حفلات الفيفا لتوزيع الجوائز، وتواجدت وسط الحضور برفقة أمه، شقيقاته وابنه.

"جورجينيا موديل بدرجة أم وزوجة"

لم تكتفي جورجينيا بدورها كحبيبة بل هي أم لأربعة أطفال من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ، فدائما ما تنتشر الصور العائلية والتي تجمع رونالدو مع حبيبته والاولاد.

وتحمل الصور الكثير من الفرح والبهجة، التي تشبه حياة الكثيرين، بالإضافة إلي الكثير من الفيديوهات الخاصة بينهم.

"الإهتمام مبيطلبش بين رونالدو وجورجينيا "

دائما ما يشارك الثنائي إهتماماتهم البعض، فقد أظهرت الكثير من الصور والفيديوهات التي نشرها الثنائي علي حسابتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، علاقة الحب التي تحمل الدفء والجو الأسري.