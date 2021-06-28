الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جورجينيا ورونالدو.. قصة حب سطرتها الساحرة المستديرة

رونالدو وجورجينيا
رونالدو وجورجينيا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لقدم الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي حملت وشم لصورة حبيبته جورجينيا رودريجيز، خلال المباراة الأخيرة ببطولة الأمم الأوروبية.

وشاركت رودريجيز متابعيها على صفحتها عبر إنستغرام صورة تُظهر صورتها مع رونالدو وقد وضعها النجم البرتغالي في الجراب الخاص به أثناء خوضه مباراة في البطولة الأوروبية.

وقالت رودريجيز، أن الصورة قد تكون "تميمة" يتفاءل بها كريستيانو رونالدو أثناء خوضه مباريات مع منتخب بلاده، خلال بطولة الأمم الأوروبية.

وتحمل العلاقة بين رونالدو وجورجينيا الكثير من الحب والمواقف الداعمه، ففي السطور التالية نسلط الضوء علي أشهر علاقات الحب بين مشاهير كرة القدم.

"جورجينيا..  جيش رونالدو الوحيد بالحياة"
استطاعت جورجينيا، أن تكسب المزيد من الشهرة بسبب مواقفها تجاه شريك حياتها كريستيانو رونالدو، فكانت دائما حاضره بالمباريات الكبري، بالإضافة الى تواجدها خلال المناسبات الرسمية كحفل الأفضل والكرة الذهبية التي تقام كل عام.

بدأت جورجينا حضور المباريات،  وكانت جزءاً من عائلته التي سافرت لكل حفلات الفيفا لتوزيع الجوائز، وتواجدت وسط الحضور برفقة أمه، شقيقاته وابنه.

"جورجينيا موديل بدرجة أم وزوجة"
لم تكتفي جورجينيا بدورها كحبيبة بل هي أم لأربعة أطفال من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ، فدائما ما تنتشر الصور العائلية والتي تجمع رونالدو مع حبيبته والاولاد.

وتحمل الصور الكثير من الفرح والبهجة، التي تشبه حياة الكثيرين، بالإضافة إلي الكثير من الفيديوهات الخاصة بينهم.

"الإهتمام مبيطلبش بين رونالدو وجورجينيا "

دائما ما يشارك الثنائي إهتماماتهم البعض، فقد أظهرت الكثير من الصور والفيديوهات التي نشرها الثنائي علي حسابتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، علاقة الحب التي تحمل الدفء والجو الأسري.

رونالدو يرفع شعار.. "الراجل برعايته لبيته وأسرته"
يعتبر كريستيانو رونالدو من المشاهير الذين يخصصون الكثير من الوقت لبيته، حيث أظهرت الكثير من الصور مشاركة زوجته بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد.
 

كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية كريستيانو جورجينيا أمم أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«لم يحترم القرآن».. «الأوقاف» تمنع صاحب فيديو إلقاء النقود بباكستان من صعود المنبر

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

باحثون: العقاقير المخفضة للكوليسترول قللت الإصابة بالسرطان لمرضى قصور القلب

اليوم.. محاكمة 12 متهما فى قضية خلية هشام عشماوى أمام جنايات القاهرة

مجلة ألمانية تحذر من ظهور حركة جديدة محسوبة على الإخوان فى برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي