الإثنين 28 يونيو 2021
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مصر

الخشت يستجيب لطالب كلية الطب: «اطمنوا.. جارٍ التحقق فى الأمر»

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

ردّ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على فيديو الطالب فادي أيمن، طالب بكلية طب قصر العيني، بعد شكواه من حرمانه من الامتحانات بدعوى تزوير شهادة الثانوية العامة الخاصة به، قائلا: "ولادي اطمنوا.. أنا أتابع الموضوع.. وجارٍ التحقق.. ولو له حق فسوف يأخذه.. ولن يضار أبدا في حالة ثبوت صحة أوراقه".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تداولت فيديو استغاثة لطالب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

ويقول الطالب في الفيديو: "أنا الطالب فادي أيمن طالب بكلية الطب جامعة القاهرة أستغيث برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنائب العام، حيث تلقيت يوم الخميس الماضي مكالمة هاتفية من شئون الطلاب بالكلية يبلغوني بحرماني من دخول امتحانات نهاية العام بالكلية والتي من المفترض أن تبدأ يوم السبت القادم، وتساءلت عن السبب ولكن لم يرد أحد عليّ ولابد من الذهاب للشئون القانونية بالجامعة".

وتابع فادي: "ذهبت إلى الشئون القانونية بالجامعة اليوم الأحد ولكن تفاجأت أنهم يقولون إن النتيجة دي مش بتاعتك ومزورة ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة خطأ وأنه منتسب لطالب آخر، وفي نفس الوقت أنا معايا رقم جلوسي الأصلي بتاع الثانوية العامة وذهبت للوزارة في إدارة الامتحانات لقيته متغير باسم شخص آخر، متابعا أنا حقي ودرجاتي ومستقبلي بيروح لحد تاني وأطالب وزير التعليم والتعليم العالي بالنظر إلى أمري".


 

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