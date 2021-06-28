الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

مسئول الشكاوى بـ«تويتر» فى الهند يستقيل من منصبه بعد تعيينه بأيام

تويتر
تويتر

ذكر موقع "لايف منت" التقني أن مسؤول الشكاوى المؤقت لمنصة "تويتر" في الهند دارمندرا شاتور استقال من منصبه، وذلك بعد تعيينه بأيام.


وأوضح الموقع أنه بعد الاستقالة، ترك دارمندرا شاتور موقع التدوين المصغر دون مسؤول شكاوى، خلافًا لما تنص عليه قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لمعالجة شكاوى المشتركين الهنود.


كانت الحكومة الهندية قد نبَّهت شركة "تويتر" إلى أن أمامها فرصة أخيرة للامتثال لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة في البلاد، أو مواجهة "عواقب" بموجب القوانين المحلية.


وتهدف القواعد الجديدة - التي تم الإعلان عنها في فبراير والتي أصبحت سارية في نهاية مايو الماضي - إلى جعل وسائل التواصل الاجتماعي - ومن بينها "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" - أكثر مسؤولية تجاه نصوص القانون، بهدف تنظيم محتوى تلك المنصات، فضلًا عن إزالة المحتوى في غضون 36 ساعة من تلقي أمر قانوني.


وفي وقت سابق،  تعهدت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، بالعمل مع المشرعين والحكومة الهندية لحماية حقوق المواطنين في حرية التعبير في الهند، وسط الجدل المستمر حول المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي.


وذكر موقع "لايف منت" التقني أن ذلك جاء خلال ظهور مسئولي "تويتر" أمام اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات (IT)؛ لمواجهة أسئلة حول رد المنصة على قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للحكومة.


وقالت المنصة - في بيان -:"نحن نقدر هذه الفرصة لتبادل وجهات نظرنا أمام اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات، وعلى استعداد للعمل مع اللجنة بشأن حماية حقوق المواطنين عبر الإنترنت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وحرية التعبير والخصوصية لدينا".


وكانت الحكومة الهندية حذرت منصة "تويتر"، من عواقب قانونية إذا لم تمتثل لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية في الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو.


وكان يتحضر القائمون على تطبيق "تويتر" لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.

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