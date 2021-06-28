الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحوال المدنية تستجيب لـ«العم سليم» بعد معاناة 4 سنوات

المواطن سليم أحمد
المواطن سليم أحمد سليم

أنهت الأحوال المدنية بقنا، الأحد، معاناة موظف بمطاحن نجع حمادي، شمال المحافظة، استمرت لنحو 4 سنوات لاستخراج شهادة ميلاد كريمته لتقديمها لإحدى المدارس، والتي تشابهت مع شخص آخر.

كان المواطن سليم أحمد سليم، الموظف بمطاحن نجع حمادي، والمقيم بقرية أولاد نجم بهجورة، قد توجه لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة لابنته أميرة، المقيدة بالصف الثاني الإعدادي، والتي لم يسبق لها استخراج شهادة ميلاد مميكنة، لتقديمها لإدارة المدرسة، والتي تعذر استخراجها بسبب تشابه اسمها رباعيا مع فتاة مقيمة بقرية نجع الحاكم التابعة لدائرة المدينة.

واستمر سليم في البحث عن طريقة لاستخراج شهادة ميلاد ابنته لمدة 4 سنوات، بعد أن توقفت ابنته عن الدراسة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقام بتسجيل مقطع فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى الفور، استجابت مصلحة الأحوال المدنية لشكوى المواطن البسيط، بتوجيهات اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، والتي قضت بسرعة بحث الحالة واتخاذ ما يلزم نحوها من إجراءات.

وسجلت الأحوال المدنية بمختلف قطاعاتها بأنحاء الجمهورية مواقفا مشرفة، في حل أزمات المواطنين والاستجابة لشكواهم على الفور.

وتنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية، تم بحث الحالة، وتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي، واستخراج شهادة ميلاد مميكنة لها، إضافة إلى استخراج بطاقة شخصية مجانية، واستخراج بطاقة شخصية مجانية لوالدها الموظف البسيط، تحت إشراف اللواء طارق الهلالي، مدير مباحث الأحوال المدنية، والعميد ياسر الفولي، رئيس فرع بحث قنا، والعقيد أحمد عبد اللاه، رئيس قسم الأحوال المدنية بقنا، في استجابة سريعة لشكوى المواطن البسيط، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالتيسير على المواطن والاستجابة لشكواهم.

 

قطع الأحد قرية شخصية اجتماع المقيدة استمارة المواطنين دراسة محافظة هلال محافظ أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الصحة: 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و30 حالة وفاة

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي