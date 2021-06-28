الأحوال المدنية تستجيب لـ«العم سليم» بعد معاناة 4 سنوات

أنهت الأحوال المدنية بقنا، الأحد، معاناة موظف بمطاحن نجع حمادي، شمال المحافظة، استمرت لنحو 4 سنوات لاستخراج شهادة ميلاد كريمته لتقديمها لإحدى المدارس، والتي تشابهت مع شخص آخر.

كان المواطن سليم أحمد سليم، الموظف بمطاحن نجع حمادي، والمقيم بقرية أولاد نجم بهجورة، قد توجه لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة لابنته أميرة، المقيدة بالصف الثاني الإعدادي، والتي لم يسبق لها استخراج شهادة ميلاد مميكنة، لتقديمها لإدارة المدرسة، والتي تعذر استخراجها بسبب تشابه اسمها رباعيا مع فتاة مقيمة بقرية نجع الحاكم التابعة لدائرة المدينة.

واستمر سليم في البحث عن طريقة لاستخراج شهادة ميلاد ابنته لمدة 4 سنوات، بعد أن توقفت ابنته عن الدراسة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقام بتسجيل مقطع فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى الفور، استجابت مصلحة الأحوال المدنية لشكوى المواطن البسيط، بتوجيهات اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، والتي قضت بسرعة بحث الحالة واتخاذ ما يلزم نحوها من إجراءات.

وسجلت الأحوال المدنية بمختلف قطاعاتها بأنحاء الجمهورية مواقفا مشرفة، في حل أزمات المواطنين والاستجابة لشكواهم على الفور.

وتنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية، تم بحث الحالة، وتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي، واستخراج شهادة ميلاد مميكنة لها، إضافة إلى استخراج بطاقة شخصية مجانية، واستخراج بطاقة شخصية مجانية لوالدها الموظف البسيط، تحت إشراف اللواء طارق الهلالي، مدير مباحث الأحوال المدنية، والعميد ياسر الفولي، رئيس فرع بحث قنا، والعقيد أحمد عبد اللاه، رئيس قسم الأحوال المدنية بقنا، في استجابة سريعة لشكوى المواطن البسيط، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالتيسير على المواطن والاستجابة لشكواهم.