السيطرة على حريق بمنزلين فى «الزيتون» شمال بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من السيطرة على حريق، شب في منزلين ومبان غير مكتملة مسقوفة بالبوص، بقرية" الزيتون شرق" بمركز ناصر شمال بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري كشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث تبين من المعاينة الأولية نفوق عدد من رؤوس الماشية والأجهزة المنزلية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق بقرية الزيتون شرق بمركز ناصر، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل لأي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة ناصر، حيث تبين نشوب حريق في منزلين وعدد من المبان المبناه بالبلوك الأبيض المسقوفة بالبوص.

وانتقل المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إلى مكان الحريق، حيث تبين أن الحريق شب في منازل مسقوفة بالبوص والتهمت محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وعدد من رؤوس الماشية وجاري حصر الخسائر، ويجري رجال المباحث الجنائية تحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق منفصل، أصيب شخصان في إنهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم ، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإنهيار سقف مسجد «مسقوف بالخشب» بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أدى لإصابة شخصين.