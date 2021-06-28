تدريب 80 شخصا على لغة الإشارة بمركز الخارجة فى الوادي الجديد

شهدت مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأحد، تدشين فعاليات دورة تدريبية على لغة الإشارة وطرق التعامل مع الصم.

وقالت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة في الوادي الجديد، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة في الساعة 8 مساء اليوم الأحد، حاضر فيها عبد الله حسن ولي، مدرب معتمد في لغة الإشارة، وذلك بمشاركة أبناء مركز الخارجة وقراه، وبحضور كوادر وأمناء الحزب بالمركز، وبإشراف عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة.

وأوضحت كاميليا، أن الدورة تستهدف كافة فئات المجتمع خاصة أولياء الأمور وأسر ذوي الهمم والقدرات الخاصة من شريحة "الصم"، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي لسهولة التواصل مع فئة الصم وذلك لدمجهم في الحياة السياسية ولمعرفة حقوقهم في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم.

وأشارت "كاميليا"، إلى أن الدورة مستمرة لمدة 3 أيام من 27-30 يونيو الجاري، وتستهف في مرحلتها الأولى تدريب 80 شخصًا على مهارات التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع، أبجدية الإشارة العربية، وأهم مصطلحات الإشارة واستخداماتها، وتأهيل المتدرب لمعرفة أساسيات لغة الإشارة، على أن يجري استكمال الدور الأسبوع المقبل، نظرًا لزيادة الإقبال عليها، على أن يجري منح المتدرب في ختام الدورة شهادة معتمدة من الحزب تفيد حصوله عليها.

ولفتت "كاميليا"، إلى الدورة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

وفي سياق متصل، نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية "أون لاين" عن دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

وقالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي لها، إنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عن (دراسة جدوى المشروعات الاقتصادية) عبر برنامج" zoom"، وحاضر فيها الباحث والمحاضر الدولي في التنمية الاقتصادية الدكتور أحمد حنفي.

وأوضحت "ذخيرة"، أن التدريب هدف إلى كيفية التعرف على وضع دراسة الجدوى للمشروعات سواء الصغيرة أو المتناهية الصغر والتعرف على سمات المشروع الناجح في ضوء رؤية 3030.