الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى مدربى «1000 معلم كنسى»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمجموعة الأولى من مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي، في الملتقى الخاص بهم.

وانعقد الملتقى  في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وألقى قداسته على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر.

وبدأت فعاليات المؤتمر يوم الخميس الماضي وتنتهي فعالياته بعد ظهر الغد، وحضره ٧٣ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ٢٣ إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي، وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود به المدرب في خدمته وتعليمه.

 

وتتلخص فكرة المشروع - الذي يحمل شعار: "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5 : 21) في تدريب 1000 شخص ممن يتولون التعليم في الكنيسة بمختلف درجاتهم الكنسية على كيفية تقديم الفكر الكتابي والكنسي بصورة جاذبة ومؤثرة.

ووضع المشروع أربعة أهداف يطمح إلى تحقيقها هي القدرة على الإفراز في التعليم، واعتبار الحياة الكنسية سلوك يومي، القدرة على تسليم حياة الكنيسة من خلال نقل الحياة قبل نقل المعلومة، والقدرة على التلمذة.

يقوم المشروع على تمكين المتدرب من مهارات نقل الحياة الكنيسة.. فهو امتلاك المبادرات و ليس سماع المحاضرات، على أن يرسل دليل تدريبي لكل متدرب قبل المؤتمر للإلمام بالهدف من المشروع الذي يستهدف الكهنة و الخدام الذين لديهم مهارات التعليم والتأثير.

الكنيسة تختتم صوم الرسل 

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد في 12 يوليو المقبل للاحتفال بصوم الرسل بعد صومًا دام لمدة 21 يومًا لتستعد بعدها لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس المقبل. 

البابا تواضروس تلف المجموعة الأولى تطوير التعليم البابا تواضروس الثاني دير الأنبا بيشوي مركز لوجوس تواضروس قداسة البابا صوم الرسل المر كهنة الانبا بيشوي قداسة البابا تواضروس 1000 الآباء الكهنة لتطوير التعليم قداسة البابا تواضروس الثاني تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الصحة: 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و30 حالة وفاة

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي