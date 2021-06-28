البابا تواضروس يلتقى مدربى «1000 معلم كنسى»

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمجموعة الأولى من مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي، في الملتقى الخاص بهم.

وانعقد الملتقى في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وألقى قداسته على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر.

وبدأت فعاليات المؤتمر يوم الخميس الماضي وتنتهي فعالياته بعد ظهر الغد، وحضره ٧٣ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ٢٣ إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي، وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود به المدرب في خدمته وتعليمه.

وتتلخص فكرة المشروع - الذي يحمل شعار: "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5 : 21) في تدريب 1000 شخص ممن يتولون التعليم في الكنيسة بمختلف درجاتهم الكنسية على كيفية تقديم الفكر الكتابي والكنسي بصورة جاذبة ومؤثرة.

ووضع المشروع أربعة أهداف يطمح إلى تحقيقها هي القدرة على الإفراز في التعليم، واعتبار الحياة الكنسية سلوك يومي، القدرة على تسليم حياة الكنيسة من خلال نقل الحياة قبل نقل المعلومة، والقدرة على التلمذة.

يقوم المشروع على تمكين المتدرب من مهارات نقل الحياة الكنيسة.. فهو امتلاك المبادرات و ليس سماع المحاضرات، على أن يرسل دليل تدريبي لكل متدرب قبل المؤتمر للإلمام بالهدف من المشروع الذي يستهدف الكهنة و الخدام الذين لديهم مهارات التعليم والتأثير.

الكنيسة تختتم صوم الرسل

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد في 12 يوليو المقبل للاحتفال بصوم الرسل بعد صومًا دام لمدة 21 يومًا لتستعد بعدها لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس المقبل.