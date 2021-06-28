الباز عن واقعتى طالبة الفستان وفتاة البوركينى: «ليه العصبية والتراشق؟»

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حالة الجدل الدائرة حول واقعتي فتاة الفستان بجامعة طنطا، وفتاة البوركيني التي رُفض دخولها حمام السباحة، قائلا:"الناس وصلوا لمرحلة مش طايقين بعض، وكله بيشتم في بعضه".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "بعد حادثة حبيبة طارق فتاة الفستان ودينا هشام، فتاة البوكيني تنتقل من مجرد حوادث عادية، لتضخيم الموضوع والحدث، وقامت قيامة المجتمع".

للتفاصيل