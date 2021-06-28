الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز عن واقعتى طالبة الفستان وفتاة البوركينى: «ليه العصبية والتراشق؟»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حالة الجدل الدائرة حول واقعتي فتاة الفستان بجامعة طنطا، وفتاة البوركيني التي رُفض دخولها حمام السباحة، قائلا:"الناس وصلوا لمرحلة مش طايقين بعض، وكله بيشتم في بعضه".

 

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "بعد حادثة حبيبة طارق فتاة الفستان ودينا هشام، فتاة البوكيني تنتقل من مجرد حوادث عادية، لتضخيم الموضوع والحدث، وقامت قيامة المجتمع".

 

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