وصول وفد من التليفزيون الروسى مطار القاهرة (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وفدا من التليفزيون الروسي، قادما من العاصمة الروسية موسكو، في جولة تستغرق عدة أيام لزيارة مدن مصر السياحية والأثرية

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وفد التليفزيون الروسي، المكون من 5 أشخاص، وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من موسكو 730‪ وكان في استقباله نسرين عثمانلي، مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة، ومحمد كمال بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

وتم إنهاء إجراءات وفد التليفزيون الروسي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يتوجهوا يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر، لزيارة المعالم الأثرية، ثم إلى مدينة الغردقة السياحية يوم الجمعة المقبلة لزيارة المناطق السياحية.

وبحسب المصادر في مطار القاهرة، فإن وفد التليفزيون الروسي منتظر، أن يغادر البلاد عائدا إلى روسيا، يوم السبت المقبل، بعد إنهاء زيارته السياحية إلى المدن المصرية.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وصول وفد من التليفزيون الروسى مطار القاهرة