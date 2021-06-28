الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خطوة بخطوة.. «مسخن الدجاج» على طريقة فاطمة أبو حاتي

مسخن الدجاج
مسخن الدجاج

يميل الكثيرون إلى التغيير فى وجباتهم التى يتناولونها كل يوم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، طريقة عمل مسخن الدجاج على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي، خطوة بخطوة، وبأقل تكلفة.
 

المقادير


2 دجاجة مقطعة الواحدة 8 قطع
5 حبات بصل كبير مقطع شرائح
كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
4 معالق كبيرة سماق
ملح
فلفل اسود


للتقديم


بقدونس
لوز محمر
 


طريقة التحضير


نبدأ بتقطيع كل دجاجة إلى 8 قطع ثم غسلها جيدا وتصفيتها ونقوم بعمل ثقوب بسن سكينة رفيعة.

بعد ذلك نتبلها بنصف مقدار السماق والزيت والليمون والملح والفلفل الأسود.

يفضل أن يكون الدجاج، متبل تتبل من قبلها بيوم، في الثلاجة.

في صينية الفرن نضع البصل وعليه باقي السماق والملح والفلفل الأسود والزيت والليمون.

ثم نرص قطع الدجاج بكل ما فيها من تتبيل ونغلفها بورق زبدة وورق ألمونيوم، ونحكم الغطاء جيدا عليها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة وربع.

وقبل أن نخرجها نكشف وجهها كي يأخذ اللون المفضل وتقدم.

 

 

فوائد الدجاج:
 

يعد الدجاج غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج تحتوي على التالي

السعرات الحرارية: 122

البروتين: 24 جرام

الدهون: 3 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)

السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي

الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية

الزنك: 7٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

النحاس: 4٪ من القيمة اليومية

 

مصدر للبروتين
 


ويعد الدجاج مصدرا هاما البروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.

ويعد الدجاج غني أيضًا بالفيتامينات، مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.

مسخن الدجاج شيف فاطمة أبو حاتي طبق اليوم فوائد الدجاج فراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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