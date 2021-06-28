الأنبا أولوجيوس يعلن ترتيبات احتفالات دير الأنبا شنودة

أعلن الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، ترتيبات احتفالات دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج بعيد قديسه في يوليو المقبل.

تفاصيل الاحتفال

وقال الأنبا أولوجيوس في بيان له: "تقام احتفالات عيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين هذا العام في ١٢ يوليو وحتى ١٩ يوليو، وستقتصر على صلوات القداسات فقط إلى جانب زيارة معالم الدير".

وأضاف: "لن يُسمح بالمبيت بالدير، أو بتواجد البائعين سواء داخل أسوار الدير أو خارجها، على جميع الزائرين الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على سلامتهم، وسلامة جميع المتواجدين، في الدير".

تاريخ الدير



يستعد دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج في يوليو المقبل لانطلاق احتفالاته بعيد القديس الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، إذ يترأس الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير صلوات عشية عيد الأنبا شنودة بديره بسوهاج.



ويقع دير الأنبا شنودة بمنطقة جبل أدريبة بالحاجر الغربي لمدينة سـوهاج، ونسبة لناحية قديمة مندثـرة إلى جــوار الديـر باسم "أدريبــة" وإليهــا ينســب اللحن الأدريبي، وترجــع تسميته بالديـر الأبيـض إلـى كونـه مبنياً بالحجــر الجيـري الأبيض، ويعــود تاريخه إلى النصـف الثاني من القرن الخامس الميلادي 441 م ويقع عند حافة الصحراء الغربية غرب سـوهاج، وتم الكنيســة الأثريــة التي تحمل اسـمه بديره كان هــو الذي وضع أساسها قبيل منتصف القرن الخامس الميلادي.



ويعد دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين أهم المواقع الأثرية القبطية بسوهاج ومصر عموماً، وهو أحد الأديرة القديمة التي استخدم في بنائها الحجر الأبيض ويوجد به صالة للأعمدة وهيكل ويرجع إلى النصف الثاني من القرن الحادي عشر، وهو يقع غرب سوهاج على بعد 8 كم، وقد بناه القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين سنة 441م من بقايا مباني فرعونية.

ويقع الدير على مساحة 12.800 فدان، تحتوى على كنائس وعدة مباني ملحقة ومباني خاصة بالخدمات، وحجرات للرهبان "قلاقلي" ما زالت هذه القلالي موجودة تشهد بعظمة المسيحية في هذا العصر، وترجع تسميه الدير بالدير الأبيض لأنه مشيد بالحجر الجيري الأبيض وتمييزًا له عن الدير الأحمر وهو دير الأنبا بشاى الذي يبعد عنه شمالاً بنحو 2 كم ومشيد بالطوب الأحمر، وابتدأ يعمر الدير ما بين 1202 إلى 1259 م.

وأوصــت اللجنــة بــأن يعتــرف المجمــع المقــدس بإعــادة الحيــاة الرهبانيــة إلــى هــذا الديــر علــى يــد قداســة البابــا شــنودة الثالــث وانضمامــه إلــى الأديــرة المعتــرف بهــا فــي الكنيسة القبطيــة الأرثوذكســية.