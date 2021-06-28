إصابة طفلتين بكسور وجروح متفرقة إثر سقوطهما من أعلى منزلهما بالبحيرة

شهدت قرية الاتحاد التابعة، لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، منذ قليل، إصابة طفلتين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر سقوطهما من أعلى سطح المنزل الخاص بهما وتم نقلهما لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول كل من منه محمد فؤاد، 13 سنة، مصابة بنزيف بالبطن، ومريم كريم فؤاد، 7 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة وكسور، أبناء عمومة ومقيمين بقرية الاتحاد دائرة مركز الدلنجات وذلك إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

وبالأنتقال وبالفحص وبسؤال أهلية المجني عليهما قرروا أنه اثناء قيام الطفلتين باللهو أعلى سطح المنزل زالت قدمهما وسقطا أسفل المنزل مما تسبب في إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في إصابتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأخرى نقل بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي أمام قريه القصر المصري ​مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل نقل بطريق "لقاهرة / الإسكندرية" الزراعي أمام قرية القصر المصري باتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وهم كل من: "هاني حسن عبد المقصود، 35 عاما، السيد محمد سعد، 35 عاما، عمر عادل مصطفى، 20 عاما، عامر محمد سعد أحمد، 39 عاما، محمد نوح عبدالله 40 عاما، سعد عبد ربه محمود، 40 عاما، صادق صبري صادق، 40 عاما، محمود عبد الحميد غيث 59 عاما، رضا شعبان منشاوي،31 عاما، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.