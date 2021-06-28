الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

السياحة والاثار تبحث تطوير الموقع الخاص بالوزارة.. وكتالوج لأحداث وفعاليات مصر

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

شارك مساء اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاجتماع الأسبوعي للجنة "خبراء الترويج السياحي"؛ لمتابعة عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة.

 

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مستجدات الأعمال الخاصة بتصميم الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، بالإضافة لمناقشة مقترح إعداد كتالوج خاص بضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والفعاليات المختلفة داخل مصر.

 

وتناول الاجتماع مناقشة إعداد فيلم جديد عن الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات والفنادق والمتاحف والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

 

وتم بحث مقترح إعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض آراء وشهادات السائحين الموجودين بالمقاصد السياحية المختلفة عن تجربتهم السياحية الممتعة في مصر.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تنشيط السياحة الداخلية، وبحث الموقف التنفيذي الحالي للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والتي تم إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة فى محركات البحث عن السفر إلى مصر.

 

إلى جانب بحث مقترح تنظيم فعالية سياحية كبرى في أحد المدن السياحية المصرية لتسليط الضوء علي المقومات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، إلى جانب مقترح الترويج السياحي للمحافظات المصرية فى الأعياد القومية لها.

 

ولجنة خبراء الترويج كان قد شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات. 


وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية للسوق العربي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي  تحت شعار " #مصر_بتناديك #أجازتك_في_مصر #سافر_مصر"، وقد أعلنت الوزارة أن الحملة وصلت إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي ،حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام أى قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % خلال مايو 2019 مقارنة بشهر ابريل من 2019 .

وزارة السياحة والآثار مصر كتالوج موقع الكترونى أحداث

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