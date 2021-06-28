الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء مياط
ميناء مياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، أمس، 19 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8813 طن تشمل: 4513 طن فوسفات و4300 طن مولاس.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6795 طن تشمل: 2753 طن ذرة و3320 طن زيت طعام و3296 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 722 طن.

 

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (خضار مشكل مجمد) و حاصلات زراعية (بصل وبرسيم وزيتون وشمر وفول سودانى وريحان) وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وايطاليا وسلوفينيا واليونان وكرواتيا.

 

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3485 حاوية مكافئة.

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 12446 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19651 طنا.

 

كما غادر قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 30 حاوية قادم من حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3627 شاحنة.

 

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (خضار مشكل مجمد) و حاصلات زراعية (بصل وبرسيم وزيتون وشمر وفول سودانى وريحان) وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وايطاليا وسلوفينيا واليونان وكرواتيا.

 

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3485 حاوية مكافئة.

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 12446 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19651 طنا.

ميناء دمياط دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط حاويات

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