سياسى عراقى يكشف أهمية القمة الثلاثية لمصر والعراق والأردن

اعتبر الدكتور عبدالكريم الوزان، الأكاديمي والباحث العراقي في مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية، أن القمة الثلاثية لمصر والعراق والأردن، اليوم، تعد مهمة للغاية، حيث أنها تأتي في أوقات عصيبة يمر بها العراق.

وأضاف "الوزان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ومع ذلك جاءت الزيارة بعد فترة طويلة من الانتظار، حيث أن التحالف العربي والفهم العربي للأخطار المحدقة للمنطقة كان لابد أنت ينطلق مبكرًا، وخاصة التحالف بين الأقطار التي لها ثقل كبير من الجوانب الاستراتيجية والاقتصادية في الوطن العربي، مثل مصر والأردن والعراق"، لافتًا إلى أنه من الضرور أن يكون لهم لقاءات مستمرة بغرض تحديد الضعف الواهن الذي يتجه إلى هذه الأقطاب.

وأشار "الوزان"، إلى أن أهمية هذه القمة لا تتلخص في جوانبها الاقتصادية والتجارية فقط، الأهم فيها أنها تتحدث عن لجنة تدخلات إقليمية، قائلًا:" وهذا يهم العراق بالدرجة الأولى، ولاسيما أنه أحوج إلى التضامن العربي وخاصة المصري والأردني، خاصة أن مصر تمثل ثقل عربي استراتيجي وسياسي واقتصادي، والعراق أحوج ما يكون لهذا الدعم باعتبار مصر هي الشقيقة الكبرى للعرب، وهي البلد الأكثر استقرار".

وأردف:" في هذا الاطار فإن ضبط الجانب الأمني ضروري إلى حد كبير بين الأقطاب الثلاث، حيث أنهم يترابطون في الرؤى والأهداف والأهمية والمخاطر المحدقة بها ونصرة الأمة العربية من خلال مصر".

كما أكد أن "الأردن أيضًا، تمثل أهمية كبيرة في هذا التحالف، مضيفًا:" فهي دولة محاذية للعراق ولمصر ولإسرائيل ولسوريا، ولها امتدادات وعمق عربي ولها ثقل اقتصادي مع العراق من الدرجة الأولى".

اوختتم الوزان حديثه قائلًا:" لابد أن نعيد العراق إلى لحمتها العربية ونسيجها العربي، فالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرارًا أكد على رفض التدخلات الإقليمية في العراق، وهذه رسالة واضحة لجميع الدول التي تعبث بأمن العراق، كما أن هذا يشكل إنقاذًا كبيرًا لعروبة العراق من خلال تصريحات الرئيس المصري وتضامن العاهل الأردني".