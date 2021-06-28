«السياحة والآثار» تطالب الشركات بتجديد قائمة العاملين بها

أصدرت وزارة السياحة والآثار إخطارًا إلى غرفة شركات السياحة بضرورة التأكيد على كافة الشركات بسرعة تحديث بيانات العاملين لديها وأن تقوم كل شركة بإدخال بيانات العاملين طبقا لما هو مسجل بوزارة السياحة والآثار والتأمينات الاجتماعية.

فيما أوضحت غرفة شركات السياحة، في منشور عمم على جموع الشركات، أنه سيتم إدخال بيانات العاملين من خلال الدخول على موقع غرفة شركات السياحة وقيام كل شركة بتعديل البيانات، موضحة أنه فى حالة عدم قيام الشركة سيتم اعتماد البيانات الموجودة بالعاملين لديها.



يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لكافة العاملين بالقطاع السياحي سواء بالشركات والفنادق والمحلات السياحية لتكون جاهزة لديها عند الحاجة، وقد انتهت مؤخرا وزارة من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما سيتم الانتهاء من تطعيم كافة المواطنيين بالمحافظتين اللذان يعتبرا من أكثر المحافظات جذبا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بحلول نهاية يونيو الجاري، وذلك لطمأنة السائحين الوافدين إلى مصر بان من سيقدم لهم الخدمة السياحية أو سيتعامل معهم أمن وحاصل على المصل المضاد لفيروس كورونا ،وخاصة أن تطعيم العاملين بات من أولويات السائحين وتدور كافة تساؤلات حول المقاصد السياحية التي يرغبون في زياراتها حول نسبة الأعداد الحاصلة على تطعيمات فيروس كورونا.

كما تدرس وزارة السياحة والآثار مقترح إعداد شارات تحمل شعار السلامة الصحية الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي وهو عبارة عن قرص الشمس الذى يرمز إلى مناخ مصر الجاذب بداخلة 3علامات هيروغليفية ترمز كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى الحياة والرخاء والصحة، وسيتم إجراء بعض التعديلات عليها لكى يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم لكي يوضح بأن كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية قد حصلوا على اللقاح.