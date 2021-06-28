وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «أضواء المسرح وروح المدينة» بالهناجر

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض "أضواء المسرح وروح المدينة" نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي التى نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء اليوم الأحد بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

واستمعت وزيرة الثقافة، خلال جولتها بالمعرض، لشرح مبسط عن لوحات المعرض لكل مشارك من الفنانين المصورين، وما أثمرت عنها الورشة من استفادة واكتساب خبرة ساهمت إلى حد كبير فى المزيد من الجودة بالأداء، وقد أشادت وزيرة الثقافة بالمعرض وما تضمنه من لوحات تحمل الكثير من اللقطات الفنية لمعالم المدينة وأحدث العروض المسرحية.

وعقب ذلك سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، شهادات تقدير للمشاركين بالورشة وهم "محمد منير، حسن عمار، داليا إبراهيم، محمود مدح النبى، محمد شحاتة، أحمد رفعت"، بالإضافة إلى كل من المشرف على الورشة الفنان السيد عبد القادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفى، والشاعر عماد عبد المحسن مدير عام النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، والفنان شادي سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، والفنانة إنجي محمد المشرف على قاعة المعارض.

يذكر أن ورشة التصوير الفوتوغرافي، نظمتها الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون، وتضمن المعرض نتاج الورشة الذى افتتحه المخرج خالد جلال يوم الاثنين الماضى، أكثر من ٢٠٠ صورة فوتوغرافية تجسد أبرز ملامح المدينة والمشاهد المسرحية، تصميم دعاية الورشة والمعرض للفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، ويستمر المعرض حتى غدا الإثنين ٢٨ يونيو الجارى.

ويختص قطاع شئون الإنتاج الثقافي القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي.

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة

معرض أضواء المسرح