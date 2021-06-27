تطهير ترع نفادي وأحمد زيدان ببني سويف بعد شكاوي المواطنين

قال جمال عبد الفتاح، وكيل وزارة الري والموارد المائية ببنى سويف، الأحد، إنه تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف ببحث شكوى بعض أهالي عزبتي نفادي وأحمد زيدان التابعتين لقرية طحا بوش مركز ناصر، من حدوث تلوث لعدم تطهير الترعة المارة بالعزب أنه تم تطهير الترعة ورفع المخلفات والتراكمات، ونوانج التطهير وإزالة أسباب الشكوى.

وشهدت محافظة بنى سويف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من المشروعات في قطاع الري حيث تم تنفيذ 19 مشروعًا، بتكلفة 237 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019 التي تنوعت لتشمل إنشاء محطتي ري "سيدمنت أ،قوطة"،واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين،ومحطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق"قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية"ب"،قبلي سليم ب،أشمنت الشرقى.

فيما يتم العمل في المشروع القومي لتبطين الترع،وهو المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، كأحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

حيث تم الانتهاء من 215 كم بزمام مراكز المحافظة بتكلفة حتي الآن تجاوزت الـ 396 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت أكثر من 70% من المستهدف في المرحلة الأولي والبالغ نحو 300 كيلو متر، وجار العمل على تأهيل وتبطين 18 ترعة أخرى.