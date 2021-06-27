«الدواء» تعتمد 6 لقاحات لكورونا (انفوجراف)

اعتمدت هيئة الدواء المصرية ٦ لقاحات gفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وينشر “الدستور” فى انفوجراف لقاحات فيروس كورونا وتشمل؛ لقاح سينوفارم الصيني، لقاح سبوتنك في الروسي، لقاح كوفيشيلد انتاج معهد سيرم الهندي عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا، لقاح استرازنيكا اس كيه انتاج شركة اس كيه الكورية عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا، لقاح سينوفاك الصيني، لقاح استرازنيكا انتاج شركة كاتلانت الايطالية عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا.

الدواء

وكشف الدكتور محمود ياسين المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية ورئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، عن إجمالي اللقاحات التي تدرس الهيئة اعتمادها خلال الفترة المقبلة.

وأشار لـ "الدستور" إلى أن هيئة الدواء تقوم حالياً بتقييم إحدى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تقييمه ودراسته ومنح اللقاح رخصة الاستخدام الطارئ من جانب الهيئة.

وأكد الدكتور محمود ياسين، أنه تم اعتماد 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد حتي الان تشمل؛ لقاح سينوفارم الصيني، لقاح سبوتنك في الروسي، لقاح كوفيشيلد انتاج معهد سيرم الهندي عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا، لقاح استرازنيكا اس كيه انتاج شركة اس كيه الكورية عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا، لقاح سينوفاك الصيني، لقاح استرازنيكا انتاج شركة كاتلانت الايطالية عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة استرازنيكا.

وعن دور الهيئة في تصنيع لقاح فيروس كورونا سينوفاك في مصر، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تقوم من خلال اداراتها المختلفة بتقييم جودة ومأمونية وفاعلية لقاح سينوفاك الذى ستقوم بتصنيعه شركة فاكسيرا لإصدار رخصة استخدام طارئ وذلك بعد التصنيع.

وأضاف أن الهيئة ستقوم بتحليل كل تشغيله يتم انتاجها من اللقاح بمعامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وجودتها وبعد ان يتم التداول تقوم هيئة الدواء بمتابعة أمان وفاعلية اللقاح بعد الاستخدام من خلال اليقظة الدوائية وترصد أي أعراض جانبية خاصة باللقاح وتقييمها.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية بتقديم الدعم الفني للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " ‏فاكسيرا" في مراحل ما قبل التصنيع للقاح سينوفاك المراد تصنيعه محليا من خلال اتفاقية نقل ‏تكنولوجيا التصنيع من شركة سينوفاك الصينية، لافتاً إلى أنه تم تكوين فرق عمل من الإدارات ‏المعنية بالهيئة للقيام بالدعم الفني ومتابعة أماكن تصنيع اللقاح بشركة فاكسيرا وخطوط الانتاج طبقا ‏للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن والتي تضمن انتاج لقاح ذو جودة وامان وفاعلية عالية.