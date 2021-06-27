الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أول صور للمتهم بصفع فتاة في العمرانية

صفع فتاة في العمرانية
صفع فتاة في العمرانية

حصل «الدستور» على أول صورة للمتهم بصفع وسب فتاة بالعمرانية عقب أن ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليه بعد أن ظهر فى فيديو يصفع فتاة بالعمرانية عقب نهرها له على معاكستها. 

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم سائق أوبر ويمتلك ورشة كهرباء سيارات، وأنه أثناء سيره تلفظ ببعض الكلمات فنهرته الفتاة التي كانت تمر بجواره ما دفعه لسبها وعندما ردت له الفتاة السب تعدى عليها بالضرب بعدة صفعات على وجهها. 

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده حيث تبين أنه والفتاة من سكان منطقة العمرانية وتم ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة كما ظهرت في مقطع الفيديو بصفعه الفتاة على وجهها وإنما نفى معاكسته لها قائلا: مكنتش بكلمها هي. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة صفع فتاة تدعى «ليلى» في منطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص مقطع فيديو بكاميرات المراقبة تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث وثقت الكاميرات اعتداء الشاب «محمد.م» فني تبريد وتكييف، على الفتاة أثناء سيرها رفقة صديقتها.

وخرج شخص فجأة من بين سيارتين متوقفتين في الشارع، وأنهال على وجهها صفعًا بالشارع.

وبعد الحادثة نشرت الفتاة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واصفة ما حدث بأنه «أصعب موقف في حياتها»، حيث أن هذا الشخص نزل من السيارة المكيروباص وأراد التحرش بها، وعندما رفضت ضربها.

وظهر مقطع فيديو آخر مدته لا تتجاوز الـ4 دقائق ونصف، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بأجهزة الأمن، من تعرض ابنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية للتحرش اللفظي على يد شاب صفعها على وجهها، أثناء سيرها بالشارع.

وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو الذي أثار اهتمام متداوليه، إنها مطلقة ولديها ابنتان الأولى بالمرحلة الإعدادية والثانية بالثانوية العامة، مبينة أن الأخيرة توجهت إلى الدرس الخصوصي الخاص بها، المفترض مدته من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

المتهم بصفع فتاة في العمرانية

وفوجئت السيدة باتصال هاتفي من ابنتها وهي تصرخ.. «الحقيني يا ماما واحد حاول يتحرش بيا وقالي تعالي.. ولدى نهرها له صفعها على وجهها على مرأى ومسمع المارة بالشارع».

وقامت والدة الفتاة بالتوجه إلى مكان الواقعة للحصول على مقطع فيديو مدته 45 ثانية رصدته إحدى كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، يرصد لحظة صفع ابنتها مطالبة رجال الأمن بحق ابنتها.. «عايزة حق بنتي.. احنا 3 ستات لوحدنا في البيت»، ويظهر الفيديو توقف الفتاة واستدارتها موجهة حديثها لذلك الشاب قبل أن يسرع الأخير في اتجاهها موجها لها صفعات متتالية وسط ذهول المارة.

وقامت وحدة الرصد والمتابعة الأمنية برصد الفيديو الذي حظي بتداول على نطاق واسع، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وضبط المشكو في حقه بعد الاستعانة بقطاع المساعدات الفنية وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وتمكن من كشف ملابسات الواقعة.

النائب العام المستشار حماده الصاوي النائب العام النيابة العامة صفع وسب فتاة بالعمرانية فتاة بالعمرانية

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